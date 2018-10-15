Трамп не исключил, что может попытаться прекратить расследование Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп не стал исключать, что в будущем может попытаться прекратить расследование о попытках российских властей повлиять на выборы в США, которое уже более года ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает УНН.
“Я ничего не буду обещать. Я считаю, что это очень несправедливое расследование, потому что никакого сговора не было”, — сказал он, отвечая на вопрос ведущей о том, может ли он пообещать, что не станет пытаться прекратить это расследование.
Президент при этом отметил, что такого намерения у него в настоящее время нет, поскольку никакого сговора с Россией не было. “Не стану вам обещать, но таких намерений у меня нет”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, команада специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила 7 октября к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower.