Трамп не исключил, что может попытаться прекратить расследование Мюллера

“Я ничего не буду обещать. Я считаю, что это очень несправедливое расследование, потому что никакого сговора не было”, — сказал он, отвечая на вопрос ведущей о том, может ли он пообещать, что не станет пытаться прекратить это расследование.

Президент при этом отметил, что такого намерения у него в настоящее время нет, поскольку никакого сговора с Россией не было. “Не стану вам обещать, но таких намерений у меня нет”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, команада специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила 7 октября к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower.