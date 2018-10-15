Трамп выразил сомнения в том, что изменение климата вызвано людьми

Журналист спросила главу Белого дома, считает ли он реальным изменение климата. “Я думаю, что-то происходит, что-то меняется и оно снова вернется в прежнее состояние”, — ответил он. “Я не думаю, что это вымысел, думаю, вероятно, есть изменения, но я не знаю, вызваны ли они воздействием человека”, — добавил Трамп.

“Я скажу вам вот что. Я не хочу отдавать триллионы и триллионы долларов, — подчеркнул американский лидер. — Я не хочу терять миллионы и миллионы рабочих мест. Я не хочу оказаться в невыгодной позиции”.

Журналист обратила внимание Трампа на разрушение ледяного покрова в Гренландии. “Вы не знаете, произошло бы это или нет при наличии людей или в случае их отсутствия”, — парировал американский лидер.

Отвечая на аргумент, что глобальное потепление является результатом деятельности человека, согласно мнению научного сообщества, Трамп подчеркнул, что “есть ученые, которые с этим не соглашаются”. Он также не исключил, что некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь некими политическими мотивами.

“Я не отрицаю изменения климата, но думаю, что ситуация вполне может вернуться в прежнее состояние. Мы говорим о миллионах лет”, — пояснил он.

Как сообщал УНН, Трамп не исключил, что может попытаться прекратить расследование Мюллера.