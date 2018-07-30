Трамп вирішує, чи зустрічатися зі спецпрокурором у "російській справі"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп, можливо, буде готовий поговорити зі спецпрокурори Робертом Мюллером, навіть у тому випадку, якщо під час розмови йому будуть задані деякі запитання з приводу ймовірного перешкоджання правосуддю під час розслідування російського втручання в президентські вибори-2016. Про це заявив адвокат американського президента Руді Джуліані напередодні, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
За словами Джуліані, переговори з командою Мюллера про проведення бесіди тривають.
Він зазначив, що юридична команда Трампа хотіла б, щоб коло питань під час бесіди, по суті, обмежувалося ймовірною змовою між передвиборчим штабом Трампа і Росією в період виборів-2016.
Однак, як заявив Джуліані, Трамп, можливо, погодиться відповісти і на деякі запитання, які у тій чи іншій формі стосуються і можливого перешкоджання правосуддю.
Джуліані додав, що рішення про те, дасть президент Трамп згоду на бесіду з Мюллером чи ні, "може бути прийнято на наступному тижні (з 30 липня по 5 серпня - ред.)".
Раніше Трамп закликав Мюллера визнати особисту зацікавленість у проведенні розслідування щодо нього.