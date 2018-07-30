Трамп решает, встречаться ли со спецпрокурором по "российскому делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп, возможно, будет готов побеседовать со спецпрокурором Робертом Мюллером, даже в том случае, если в ходе беседы ему будут заданы некоторые вопросы по поводу предполагаемого воспрепятствования правосудию в ходе расследования российского вмешательства в президентские выборы-2016. Об этом заявил адвокат американского президента Руди Джулиани накануне, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
По словам Джулиани, переговоры с сотрудниками Мюллера о проведении беседы продолжаются.
Он отметил, что юридическая команда Трампа хотела бы, чтобы круг вопросов, затрагиваемых в ходе беседы, по существу, ограничивался предполагаемым сговором между предвыборным штабом Трампа и Россией в период выборов-2016.
Однако, как заявил Джулиани, Трамп, возможно, согласится ответить и на некоторые вопросы, в той или иной форме касающиеся и возможного воспрепятствования правосудию.
Джулиани добавил, что решение о том, даст президент Трамп согласие на беседу с Мюллером или нет, "может быть принято на следующей неделе (с 30 июля по 5 августа - ред.)".
Ранее Трамп призвал Мюллера признать личную заинтересованность в проведении его расследования.