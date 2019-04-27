Трамп відвідає Польщу заради військової бази

За словами колишнього міністра національної оборони Польщі Антоні Мацєревича, президент США приїде до Польщі 1 вересня.



"Якщо переговори будуть тривати довше, ніж планувалося, і до вересня не буде прийнято жодних рішень, то під знаком запитання опиняється візит. Тому що візит (американського президента до Польщі – ред.) великою мірою пов’язаний з чітким акцентуванням польсько-американських взаємовідносин, і тим, що польсько-американський союз має стратегічний вимір. А з цим пов’язана теж підтримка з боку США для ідеї Тримор’я чи Міжмор’я, як її називають, тобто Центральної Європи, в якій Польща відіграє особливу роль", - зазначив колишній міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич



Політик нагадав, що Дональд Трамп називає Тримор'я найважливішим політичним проектом в Європі.



Нагадаємо, що в Польщі заявили, що створення "Форту Трамп" наближається.