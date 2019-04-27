Трамп посетит Польшу ради военной базы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107591 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111635 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114336 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115185 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143860 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115424 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130368 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130389 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Трамп посетит Польшу ради военной базы

Трамп посетит Польшу ради военной базы

Киев  •  УНН

 • 10357 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Запланированный визит президента США Дональда Трампа в Польшу будет касаться базы "Форт Трамп". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

По словам бывшего министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича, президент США приедет в Польшу 1 сентября.

"Если переговоры будут продолжаться дольше, чем планировалось, и до сентября не будет принято никаких решений, то под вопросом оказывается визит. Потому что визит (американского президента в Польшу - ред.) во многом связан с четким акцентированием польско-американских взаимоотношений и тем, что польско-американский союз стратегическое измерение. А с этим связана тоже поддержка со стороны США для идеи Триморья или Междуморья, как ее называют, то есть Центральной Европы, в которой Польша играет особую роль ", - отметил бывший министр национальной в Орон Польши Антони Мацеревич

Политик напомнил, что Дональд Трамп называет Триморья важнейшим политическим проектом в Европе.

Напомним, что в Польше заявили, что создание "Форта Трамп" приближается.

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