Трамп відвідав постраждалих під час стрілянини у середній школі у Флориді

Разом з Трампом у лікарню “Броуард Хелс Норт” приїхала також його дружина Меланія Трамп. Відвідування поранених проходило в закритому режимі, після чого глава держави вийшов до преси. “Роботу, яку вони (доктора) виконали, приголомшує, і я хочу привітати вас”, — сказав президент, потиснувши руку хірурга-травматолога Ігоря Ничипоренко.

“Сумно, що щось подібне могло статися”, — додав Трамп, маючи на увазі трагедію в школі. При цьому глава Білого дому висловив захоплення роботою екстрених служб, назвавши це рекордом. “В одному випадку — 20 хвилин. Це неймовірно”, — зазначив він.

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Нагадаємо, трагедія в школі “Марджорі Стоунмен Дуглас” у Флориді, внаслідок якої загинули 17 осіб, розігралася 14 лютого після полудня. Вогонь по учнях і викладачам відкрив 19-річний Ніколас Круз, раніше виключений з цієї школи за порушення дисципліни. Він був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою AR-15, яка використовується американською поліцією і продається в мисливських магазинах, а також мав при собі великий запас патронів.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що правоохоронні органи неодноразово навідувалися в будинок Ніколаса Круза в американському місті Паркленд (штат Флорида), де той проживав зі своїми прийомними батьками та братом. Причиною тому були скарги на його поведінку. У свою чергу співробітники ФБР визнали, що не відреагували належним чином, отримавши в січні попередження про те, яку загрозу для громадськості представляє Ніколас Круз, який у середу влаштував стрілянину в середній школі штату Флорида. Як випливає з документа, 5 січня поточного року в бюро зателефонував невідомий громадянин, який повідомив, що Круз викликає у нього побоювання. Чоловік зазначив, що Круз залишає викликаючі тривогу записи у соцмережах і може почати стрілянину в школі. Глава відомства Крістофер Рей вказав, що в бюро проводять розслідування у зв'язку з тим, що сталося.