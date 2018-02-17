Трамп відвідав постраждалих під час стрілянини у середній школі у Флориді

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 203465 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 213063 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 343133 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 237391 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 347688 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 221531 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 244506 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256304 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247828 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136647 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.1 м/с
70 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

26 березня, 20:40 • 31760 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 35965 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 70353 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 51990 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 49467 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 159441 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 203501 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 343170 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 347720 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 290852 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 105735 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 95329 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 128807 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 145924 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 151077 перегляди
Актуальне
Трамп відвідав постраждалих під час стрілянини у середній школі у Флориді

Трамп відвідав постраждалих під час стрілянини у середній школі у Флориді

Київ • УНН

 • 7685 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Діючий президент США Дональд Трамп у п’ятницю ввечері відвідав у лікарні постраждалих під час стрілянини в школі “Марджорі Стоунмен Дуглас” у Паркленді (штат Флорида). Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Разом з Трампом у лікарню “Броуард Хелс Норт” приїхала також його дружина Меланія Трамп. Відвідування поранених проходило в закритому режимі, після чого глава держави вийшов до преси. “Роботу, яку вони (доктора) виконали, приголомшує, і я хочу привітати вас”, — сказав президент, потиснувши руку хірурга-травматолога Ігоря Ничипоренко.

“Сумно, що щось подібне могло статися”, — додав Трамп, маючи на увазі трагедію в школі. При цьому глава Білого дому висловив захоплення роботою екстрених служб, назвавши це рекордом. “В одному випадку — 20 хвилин. Це неймовірно”, — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Губернатор Флориди вимагає відставки глави ФБР через бездіяльність

Нагадаємо, трагедія в школі “Марджорі Стоунмен Дуглас” у Флориді, внаслідок якої загинули 17 осіб, розігралася 14 лютого після полудня. Вогонь по учнях і викладачам відкрив 19-річний Ніколас Круз, раніше виключений з цієї школи за порушення дисципліни. Він був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою AR-15, яка використовується американською поліцією і продається в мисливських магазинах, а також мав при собі великий запас патронів.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що правоохоронні органи неодноразово навідувалися в будинок Ніколаса Круза в американському місті Паркленд (штат Флорида), де той проживав зі своїми прийомними батьками та братом. Причиною тому були скарги на його поведінку. У свою чергу співробітники ФБР визнали, що не відреагували належним чином, отримавши в січні попередження про те, яку загрозу для громадськості представляє Ніколас Круз, який у середу влаштував стрілянину в середній школі штату Флорида. Як випливає з документа, 5 січня поточного року в бюро зателефонував невідомий громадянин, який повідомив, що Круз викликає у нього побоювання. Чоловік зазначив, що Круз залишає викликаючі тривогу записи у соцмережах і може почати стрілянину в школі. Глава відомства Крістофер Рей вказав, що в бюро проводять розслідування у зв'язку з тим, що сталося.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,069.27
Ethereum
$2,029.84