Трамп посетил пострадавших во время стрельбы в средней школе во Флориде

Вместе с Трампом в больницу “Броуард Хелс Норт” приехала также его жена Мелания Трамп. Посещение раненых проходило в закрытом режиме, после чего глава государства вышел к прессе. “Работа, которую они (доктора) проделали, поражает, и я хочу поздравить вас”, — сказал президент, пожав руку хирурга-травматолога Игоря Ничипоренко.

“Печально, что нечто подобное могло произойти”, — добавил Трамп, имея в виду трагедию в школе. При этом глава Белого дома выразил восхищение работой экстренных служб, назвав это рекордом. “В одном случае — 20 минут. Это невероятно”, - отметил он.

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Напомним, трагедия в школе “Марджори Стоунмен Дуглас” во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, разыгралась 14 февраля после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушение дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что правоохранительные органы неоднократно наведывались в дом Николаса Круза в американском городе Паркленд (штат Флорида), где он проживал со своими приемными родителями и братом. Причиной тому были жалобы на его поведение. В свою очередь сотрудники ФБР признали, что не отреагировали должным образом, получив в январе предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет Николас Круз, который открыл стрельбу в средней школе штата Флорида. Как следует из документа, 5 января текущего года в бюро позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что Круз вызывает у него опасения. Мужчина отметил, что Круз оставляет вызывающие тревогу записи в соцсетях и может начать стрельбу в школе. Глава ведомства Кристофер Рэй указал, что в бюро проводят расследование в связи с тем, что произошло.