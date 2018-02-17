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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68997 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84839 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87566 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109172 просмотра

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Трамп посетил пострадавших во время стрельбы в средней школе во Флориде

Трамп посетил пострадавших во время стрельбы в средней школе во Флориде

Киев  •  УНН

 • 7684 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп в пятницу вечером посетил в больнице пострадавших во время стрельбы в школе “Марджори Стоунмен Дуглас” в Паркленд (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Вместе с Трампом в больницу “Броуард Хелс Норт” приехала также его жена Мелания Трамп. Посещение раненых проходило в закрытом режиме, после чего глава государства вышел к прессе. “Работа, которую они (доктора) проделали, поражает, и я хочу поздравить вас”, — сказал президент, пожав руку хирурга-травматолога Игоря Ничипоренко.

“Печально, что нечто подобное могло произойти”, — добавил Трамп, имея в виду трагедию в школе. При этом глава Белого дома выразил восхищение работой экстренных служб, назвав это рекордом. “В одном случае — 20 минут. Это невероятно”, - отметил он.

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Напомним, трагедия в школе “Марджори Стоунмен Дуглас” во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, разыгралась 14 февраля после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушение дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что правоохранительные органы неоднократно наведывались в дом Николаса Круза в американском городе Паркленд (штат Флорида), где он проживал со своими приемными родителями и братом. Причиной тому были жалобы на его поведение. В свою очередь сотрудники ФБР признали, что не отреагировали должным образом, получив в январе предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет Николас Круз, который открыл стрельбу в средней школе штата Флорида. Как следует из документа, 5 января текущего года в бюро позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что Круз вызывает у него опасения. Мужчина отметил, что Круз оставляет вызывающие тревогу записи в соцсетях и может начать стрельбу в школе. Глава ведомства Кристофер Рэй указал, что в бюро проводят расследование в связи с тем, что произошло.

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