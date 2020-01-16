Трамп та Ердоган обговорили збитий український Boeing під Тегераном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Під час розмови обговорювались теми збитого літака під Тегераном та ескалацію на Близькому Сході, повідомляє Білий дім, передає УНН.
“Обидва лідери обговорювали акції протесту в Ірані, де громадяни наповнили вулиці, щоб висловити невдоволення лідерами в Тегерані, а також іранська владу, що збила пасажирський літак компанії “Міжнародні авіалінії України”, — заявив прессекретар Білого дому.
Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих — громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).
Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.