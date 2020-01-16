Трамп и Эрдоган обсудили сбитый украинский Boeing под Тегераном
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора обсуждались темы сбитого самолета под Тегераном и эскалацию на Ближнем Востоке, сообщает Белый дом, передает УНН.
“Оба лидера обсуждали акции протеста в Иране, где граждане наполнили улицы, чтобы выразить недовольство лидерами в Тегеране, а также иранские власти, которые сбили пассажирский самолет компании “Международные авиалинии Украины”, — заявил пресс-секретарь Белого дома.
Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании “Международные авиалинии Украины” рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).
Утром 11 января в Иране после нескольких дней возражений официально признали, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.