Трамп спростував інформацію про те, що він говорив про намір вивести США з СОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп спростував раніше розповсюджену інтернет-виданням Axios інформацію про те, що він нібито повідомляв про намір вивести Вашингтон з числа членів Світової організації торгівлі (СОТ). Відповідну заяву він зробив журналістам в п’ятницю, передає УНН.
"Я не веду про це розмов. З нами дуже погано поводилися, дуже несправедлива ситуація", - сказав він.
Раніше в п'ятницю інтернет-видання Axios з посиланням на осіб, які брали участь в обговоренні питань торгової політики США, повідомило, що президент неодноразово заявляв своїм радникам про бажання вивести США з числа членів СОТ.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп сподівається, що зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, на яку американський лідер з “нетерпінням чекає”, буде “чудовою”. Про це господар Білого дому заявив відповідаючи на запитання ЗМІ щодо його очікувань від саміту.