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Трамп опроверг информацию о том, что он говорил о намерении вывести США из ВТО

Трамп опроверг информацию о том, что он говорил о намерении вывести США из ВТО

Киев  •  УНН

 • 8266 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп опроверг ранее распространенную интернет-изданием Axios информацию о том, что он якобы сообщал о намерении вывести Вашингтон из числа членов Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление он сделал журналистам в пятницу, передает УНН.

“Я не веду об этом разговоров. С нами очень плохо обращались, очень несправедливая ситуация”, — сказал он.

Ранее в пятницу интернет-издание Axios со ссылкой на лиц, участвовавших в обсуждении вопросов торговой политики США, сообщило, что президент неоднократно заявлял своим советникам о желании вывести США из числа членов ВТО.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп надеется, что встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным, на которую американский лидер с “нетерпением ждет”, будет “замечательной”. Об этом хозяин Белого дома заявил отвечая на вопрос СМИ относительно его ожиданий от саммита.

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