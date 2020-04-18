Трамп спрогнозував кількість жертв коронавірусу в США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі заявив, що кількість жертв коронавірусу в країні може досягти 65 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Він вважає, що ситуація з поширенням COVID-19 в Сполучених Штатах покращилася після того, як були зроблені "різні заходи". Крім того, він заявив, що в деяких штатах вони були занадто жорстокі.
Трамп також оголосив на брифінгу, що американським фермерам найближчим часом буде виділено пакет допомоги в розмірі 19 мільярдів доларів на підтримку сільського господарства.
Нагадаємо, влада США приступає до “відкриття країни” — поступовому скасуванню санітарних обмежень, введених через поширення COVID-19..