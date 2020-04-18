Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что число жертв коронавируса в стране может достичь 65 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Он считает, что ситуация с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах улучшилась после того, как были предприняты "различные меры". Кроме того, он заявил, что в некоторых штатах они были слишком жестокие.
Трамп также объявил на брифинге, что американским фермерам в ближайшее время будет выделен пакет помощи в размере 19 миллиардов долларов на поддержку сельского хозяйства.
Напомним, власти США приступают к "открытию страны" - постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.