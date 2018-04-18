Трамп схвалює можливі переговори Південної і Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що не має нічого проти укладення мирної угоди між КНДР і Республікою Корея, передає УНН з посиланням на ТАРС.
“Між лідерами Північної Кореї і Південної Кореї скоро відбудеться зустріч, і вони планують обговорити можливість припинення стану війни між їх країнами. І вони мають моє благословення на це”, — зазначив Трамп відразу після того, як у нього почалася зустріч з прем’єр- міністром Японії Сіндзо Абе в “Мар-а-Лаго” в Палм-Біч (штат Флорида).
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“Вони мають моє благословення на те, щоб обговорити завершення війни між їх країнами, — продовжив президент. — Люди навіть не розуміють, що Корейська війна не завершилася. Вона триває прямо зараз. І вони обговорюють можливість завершення війни”.
Корейська війна 1950-53 років, в якій на боці Південної Кореї брали участь США, закінчилася підписанням угоди про перемир’я, тому формально РК з КНДР все ще знаходяться в стані війни.
Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп зараз проводить зустріч у Флориді з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
Як стало відомо 8 березня, Кім Чен Ин передав Трампу через представників Південної Кореї усну пропозицію про проведення зустрічі, і глава адміністрації США його прийняв, зазначивши тоді, що вона повинна відбутися до кінця травня. 9 квітня американський лідер уточнив, що зустріч може пройти “або в травні, або на початку червня”. За словами представників Білого дому, місце і дата зустрічі все ще не визначені.
Південна і Північна Корея домовилися провести міжкорейський саміт 27 квітня, прагнучи поліпшити відносини і послабити військову напруженість.