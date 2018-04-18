Трамп одобряет возможные переговоры Южной и Северной Кореи

“Между лидерами Северной Кореи и Южной Кореи скоро состоится встреча, и они планируют обсудить возможность прекращения состояния войны между их странами. И они имеют моё благословение на это”, — отметил Трамп сразу после того, как у него началась встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в “Мар-а-Лаго” в Палм-Бич (штат Флорида).

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“Они имеют моё благословение на то, чтобы обсудить завершения войны между их странами, — продолжил президент. — Люди даже не понимают, что Корейская война не закончилась. Она продолжается прямо сейчас. И они обсуждают возможность завершения войны”.

Корейская война 1950-53 годов, в которой на стороне Южной Кореи участвовали США, закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально РК с КНДР все еще находятся в состоянии войны.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп сейчас проводит встречу во Флориде с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив тогда, что она должна состояться до конца мая. 9 апреля американский лидер уточнил, что встреча может пройти “или в мае, или в начале июня”. По словам представителей Белого дома, место и дата встречи все еще не определены.

Южная и Северная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, стремясь улучшить отношения и ослабить военную напряженность.