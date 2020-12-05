Трамп розпорядився вивести американські війська із Сомалі

Завданням дислокованих в Сомалі 700 американських солдат була допомога у знищенні пов’язаного з Аль-Каїдою угруповання Аль-Шабааб.

“США збережуть можливість проводити контртерористичні операції в Сомалі”, — заявили в Пентагоні.

У Пентагоні повідомили, що ряд військових буде передислоковано в сусідні країни. За даними представника Міністерства оборони США, решту солдат розмістять в столиці Сомалі — Могадішо.

Скорочення військового контингенту за межами США є частиною зовнішньополітичної стратегії чинного президента. До того, як Трамп залишить свою посаду у січні, очікується часткове виведення військових США з Афганістану та Іраку.

Нагадаємо, військова присутність США в Сомалі тривала протягом останніх 13 років. Держдепартамент США визнав Аль-Шабааб — терористичною організацією в 2008 році.

Як повідомляв УНН, наприкінці листопада через кілька годин після завершення неоголошеного візиту чинного міністра оборони США Крістофера Міллера до Сомалі, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у Могадішо.