Трамп распорядился вывести американские войска из Сомали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп распорядился вывести большую часть американских войск из Сомали. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
Задачей дислоцированных в Сомали 700 американских солдат была помощь в уничтожении связанной с Аль-Каидой группировки Аль-Шабааб.
“США сохранят возможность проводить контртеррористические операции в Сомали”, — заявили в Пентагоне.
В Пентагоне сообщили, что ряд военных будут передислоцированы в соседние страны. По данным представителя Министерства обороны США, остальных солдат разместят в столице Сомали — Могадишо.
Сокращение военного контингента за пределами США является частью внешнеполитической стратегии действующего президента. До того, как Трамп покинет свой пост в январе, ожидается частичный вывод военных США из Афганистана и Ирака.
Напомним, военное присутствие США в Сомали продолжалась в течение последних 13 лет. Госдепартамент США признал Аль-Шабааб — террористической организацией в 2008 году.
Как сообщал УНН, в конце ноября через несколько часов после завершения необъявленного визита действующего министра обороны США Кристофера Миллера в Сомали, террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе в Могадишо.