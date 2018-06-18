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Трамп розкритикував Ангелу Меркель через надання притулку біженцям

Трамп розкритикував Ангелу Меркель через надання притулку біженцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп у понеділок звернувся до європейських союзників з критикою політики щодо біженців, попереджаючи, що жителі Німеччини "обернуться проти" керівництва Ангели Меркель. Про це американський президент написав на своїй сторінці в Twitter.

"Народ Німеччини повертається проти своїх лідерів, в той час як міграція розгойдує і без того тендітну берлінську коаліцію. Злочинність в Німеччині висока. Велика помилка була зроблена по всій Європі – пустити до себе мільйон людей, які так сильно і жорстоко змінили їх культуру!", - наголосив Трамп.

Зазначимо, що проблема протидії хвилі нелегальної міграції особливо гостро стоїть зараз на порядку денному в Берліні, оскільки привела до конфлікту між Християнсько-демократичним і Християнсько-соціальним союзами (ХДС і ХСС), які входять у правлячу коаліцію ФРН. Баварський ХСС по суті поставив канцлеру ультиматум, зажадавши від неї вжити однобічних заходів щодо захисту національних кордонів і пригрозивши в іншому випадку виходом з єдиної фракції у парламенті.

"Ми не хочемо, щоб те, що відбувається з імміграцією в Європі, відбувалося з нами!", - заявив президент США у Twitter.

Як повідомляв УНН, пік міграційного кризи в Європі припав на 2015-2016 роки, коли в країни ЄС прибутку 2,5 млн мігрантів з Близького Сходу і з Африки.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує провести надзвичайну зустріч за участю ряду країн ЄС, зокрема Австрії, Греції та Італії, з проблем нелегальної міграції.

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