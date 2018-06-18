Трамп раскритиковал Ангелу Меркель путем предоставления убежища беженцам

"Народ Германии востает против своих лидеров, в то время как миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии высока. Большая ошибка была сделана по всей Европе - пустить к себе миллионы людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!" , - отметил Трамп.



Отметим, что проблема противодействия волны нелегальной миграции особенно остро стоит сейчас на повестке дня в Берлине, поскольку привела к конфликту между Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС и ХСС), которые входят в правящую коалицию ФРГ. Баварский ХСС по сути поставил канцлеру ультиматум, потребовав от нее принять односторонние меры по защите национальных границ и пригрозив в противном случае выходом из единой фракции в парламенте.



"Мы не хотим, чтобы то, что происходит с иммиграцией в Европе, происходило с нами!", - заявил президент США в Twitter.



Как сообщал УНН, пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015-2016 годы, когда в страны ЕС прибыли 2500000 мигрантов из Ближнего Востока и из Африки.



Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайную встречу с участием ряда стран ЕС, в частности Австрии, Греции и Италии, с проблем нелегальной миграции.