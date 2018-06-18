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Трамп раскритиковал Ангелу Меркель путем предоставления убежища беженцам

Трамп раскритиковал Ангелу Меркель путем предоставления убежища беженцам

Киев  •  УНН

 • 10939 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник обратился к европейским союзникам с критикой политики в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" руководства Ангелы Меркель. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Народ Германии востает против своих лидеров, в то время как миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии высока. Большая ошибка была сделана по всей Европе - пустить к себе миллионы людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!" , - отметил Трамп.

Отметим, что проблема противодействия волны нелегальной миграции особенно остро стоит сейчас на повестке дня в Берлине, поскольку привела к конфликту между Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС и ХСС), которые входят в правящую коалицию ФРГ. Баварский ХСС по сути поставил канцлеру ультиматум, потребовав от нее принять односторонние меры по защите национальных границ и пригрозив в противном случае выходом из единой фракции в парламенте.

"Мы не хотим, чтобы то, что происходит с иммиграцией в Европе, происходило с нами!", - заявил президент США в Twitter.

Как сообщал УНН, пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015-2016 годы, когда в страны ЕС прибыли 2500000 мигрантов из Ближнего Востока и из Африки.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайную встречу с участием ряда стран ЕС, в частности Австрии, Греции и Италии, с проблем нелегальной миграции.

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