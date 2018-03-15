Трамп розгляне торговельні заходи проти Китаю в найближчі тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Очільник національної ради з торгівлі при Білому домі Пітер Наварро заявив в четвер, що президент США Дональд Трамп скоро розгляне нові обмежувальні заходи проти Пекіна в зв'язку зі справою про крадіжку інтелектуальної власності США. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
"У найближчі тижні президент Трамп матиме на своєму столі певні рекомендації", - сказав П.Наварро.
"Це буде один з багатьох кроків, які президент збирається мужньо зробити, щоб боротися з недобросовісною торговельною практикою", - додав він.
Китайські чиновники попередили, що вони, швидше за все, дадуть відповідь аналогічними заходами.
Виступаючи на черговому брифінгу в четвер прес-секретар міністерства закордонних справ КНР Лу Кан сказав: "Історія довела, що торгова війна нікому не потрібна".
"Якщо виникне небажана ситуація, Китай має намір захищати свої законні права", - додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готується до встановлення мит на імпорт з Китаю обсягом до 60 мільярдів доларів і орієнтується в цьому на продукцію секторів технологій і телекомунікацій.