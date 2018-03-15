Трамп розгляне торговельні заходи проти Китаю в найближчі тижні

КИЇВ. 15 березня. УНН. Очільник національної ради з торгівлі при Білому домі Пітер Наварро заявив в четвер, що президент США Дональд Трамп скоро розгляне нові обмежувальні заходи проти Пекіна в зв'язку зі справою про крадіжку інтелектуальної власності США. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.