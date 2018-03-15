Трамп рассмотрит торговые меры против Китая в ближайшие недели
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил в четверг, что президент США Дональд Трамп скоро рассмотрит новые ограничительные меры против Пекина в связи с делом о краже интеллектуальной собственности США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
"В ближайшие недели президент Трамп будет иметь на своем столе некоторые рекомендации", - сказал П.Наварро.
"Это будет один из многих шагов, которые президент собирается мужественно предпринять, чтобы бороться с недобросовестной торговой практикой", - добавил он.
Китайские чиновники предупредили, что они, скорее всего, ответят аналогичными мерами.
Выступая на очередном брифинге в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Лу Кан сказал: "История доказала, что торговая война никому не нужна".
"Если возникнет нежелательная ситуация, Китай намерен защищать свои законные права", - добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп готовится к установлению пошлин на импорт из Китая объемом до 60 миллиардов долларов и ориентируется в этом на продукцию секторов технологий и телекоммуникаций.