Трамп рассмотрит торговые меры против Китая в ближайшие недели

КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил в четверг, что президент США Дональд Трамп скоро рассмотрит новые ограничительные меры против Пекина в связи с делом о краже интеллектуальной собственности США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.