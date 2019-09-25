Трамп про Зеленського: він зробив мене знаменитішим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Під час зустрічі в Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент США Дональ Трамп подякував Президенту України Володимиру Зеленському за те, що останній зробив його більш знаменитим, передає кореспондент УНН.
“Пан Президент України зробив мене більш знаменитим... У нього чудова репутація”, — сказав Трамп.
Він зазначив, що Зеленський дуже серйозно ставиться до боротьби з корупцією в Україні та решти проблем, з якими країна зіштовхнулась в останні роки.
“Я думаю, головна причина, за яку його обрали — це репутація. Це честь зустрітись із вами”, — зазначив американський лідер.
Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.