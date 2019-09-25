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Трамп о Зеленском: он сделал меня более знаменитым

Киев • УНН

 • 14196 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во время встречи в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент США Донал Трамп поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за то, что последний сделал его более знаменитым, передает корреспондент УНН.

Трамп о Зеленском: он сделал меня более знаменитым

"Господин Президент Украины сделал меня более знаменитым ... У него замечательная репутация", - сказал Трамп.

Он отметил, что Зеленский очень серьезно относится к борьбе с коррупцией в Украине и остальным проблемам, с которыми страна столкнулась в последние годы.

"Я думаю, главная причина, по которой его избрали - это репутация. Это честь встретиться с вами", - отметил американский лидер.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

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