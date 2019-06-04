Трамп про відносини з Британією: наші країни навіки пов'язані спільними узами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Сполучені Штати і Велика Британія пов’язані спільною спадщиною і цінностями, які будуть об’єднувати дві країни в майбутньому. Про це заявив у понеділок Дональд Трамп на урочистому банкеті в Букінгемському палаці на честь президента і першої леді США, пише УНН.
“Наші дві країни стали назавжди пов’язані загальними узами під час цієї великої священної війни (проти нацистської Німеччини). Ми вшановуємо нашу загальну перемогу і спільну спадщину. Ми підтверджуємо спільні цінності, які будуть довго об’єднувати нас в майбутньому: свобода, суверенітет, самовизначення, верховенство закону і опора на права, дані нам Всевишнім”, — сказав він.
У понеділок Трамп прибув до Великої Британії з державним візитом на запрошення королеви Єлизавети II. Він завершиться 5 червня. Поїздка приурочена також до 75-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії 6 червня 1944 року. Основні урочистості з цього приводу пройдуть в Портсмуті і самій Нормандії.
Нагадуємо, на вулиці Лондона збираються вийти 250 тисяч чоловік, щоб взяти участь в акціях протесту проти державного візиту президента США Дональда Трампа до Великобританії, який розпочався в понеділок.