Трамп про відносини з Британією: наші країни навіки пов'язані спільними узами

КИЇВ. 4 червня. УНН. Сполучені Штати і Велика Британія пов’язані спільною спадщиною і цінностями, які будуть об’єднувати дві країни в майбутньому. Про це заявив у понеділок Дональд Трамп на урочистому банкеті в Букінгемському палаці на честь президента і першої леді США, пише УНН.