Трамп об отношениях с Британией: наши страны навеки связаны общими узами

“Наши две страны стали навсегда связаны общими узами во время этой великой священной войны (против нацистской Германии). Мы чествуем нашу общую победу и общее наследие. Мы подтверждаем общие ценности, которые будут долго объединять нас в будущем: свобода, суверенитет, самоопределение, верховенство закона и опора на права, данные нам всевышним”, — сказал он.

В понедельник Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом по приглашению королевы Елизаветы II. Он завершится 5 июня. Поездка приурочена также к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Основные торжества по этому поводу пройдут в Портсмуте и самой Нормандии.

Напоминаем, на улицы Лондона собираются выйти 250 тысяч человек, чтобы принять участие в акциях протеста против государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, который начался в понедельник.