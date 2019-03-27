Трамп прийме в Білому домі генсека НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведуть 2 квітня зустріч в Білому домі. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу адміністрації США.
“На честь 70-річчя НАТО президент і генсек підкреслять важливість альянсу, який є опорою міжнародної безпеки і стабільності. Президент і генсек проведуть особисту зустріч, за якою послідує зустріч в розширеному складі”, — наголошується в заяві.
Рада міністрів закордонних справ країн — членів НАТО проведе засідання 3-4 квітня у Вашингтоні.
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Як повідомляв УНН, Трамп хоче брати плату за американських військових за межами США.