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Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі з ЄС, якщо переговори з Юнкером проваляться

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що в разі невдачі переговорів з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером в середу, 25 липня, Вашингтон може ввести мита на автомобілі, що імпортуються з країн ЄС. Президент торкнувся цієї теми в Білому домі на конференції, присвяченій просуванню вітчизняної продукції, в якій брали участь представники американської промисловості, передає УНН.

“Євросоюз займає дуже жорстку позицію по відношенню до Сполучених Штатів. Вони (представники ЄС) приїдуть до мене в середу, і ми подивимося, чи зможемо ми врегулювати це. В іншому випадку нам доведеться щось робити з мільйонами їхніх автомобілів, які вони посилають сюди щороку. Але, може бути, ми що-небудь придумаємо”, — сказав Трамп.

Глава Білого дому розкритикував своїх попередників, через яких, на його думку, США “втрачали робочі місця”. За словами Трампа, політика попередніх президентів була спрямована на ведення не “вільної торгівлі”, а “дурної торгівлі”. “Ми такого більше собі не дозволимо”, — підкреслив глава держави. Серед основних проблем у торговельній сфері він знову виділив Китай, Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), а також “справедливість в рамках СОТ”.

Як повідомляв УНН, Трамп готовий обкласти митом імпорт з Китаю на 500 млрд доларів.

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