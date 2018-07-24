Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили с ЕС, если переговоры с Юнкером провалятся

“Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Они (представители ЕС) приедут ко мне в среду, и мы посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем”, — сказал Трамп.

Глава Белого дома подверг критике своих предшественников, из-за которых, по его мнению, США “теряли рабочие места”. По словам Трампа, политика предыдущих президентов была направлена на ведение не “свободной торговли”, а “глупой торговли”. “Мы такого больше себе не позволим”, — подчеркнул глава государства. Среди основных проблем в торговой сфере он вновь выделил Китай, Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а также “справедливость в рамках ВТО”.

Как сообщал УНН, Трамп готов обложить пошлиной импорт из Китая на 500 млрд долларов.