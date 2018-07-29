Трамп пригрозив призупинити роботу уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що допустить припинення роботи федерального уряду, якщо демократи не проголосують за законопроект про охорону кордонів. Про це глава Білого дому написав у неділю в Twitter, з посиланням на ТАСС передає УНН.
“Я буду готовий „закрити“ уряд, якщо демократи не дадуть нам голосів за безпеку кордонів, що включає і Стіну! Необхідно позбутися лотереї, системи ловити і відпускати і, нарешті, перейти до системи імміграції на основі якості! Нам потрібні хороші люди, які приїжджають в нашу країну”, — написав Трамп.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить втручання іноземних держав у вибори в США.
Як повідомляв УНН, на Алеї слави в Голівуді зруйнували зірку президента США Дональда Трампа.