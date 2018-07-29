Трамп пригрозив призупинити роботу уряду

“Я буду готовий „закрити“ уряд, якщо демократи не дадуть нам голосів за безпеку кордонів, що включає і Стіну! Необхідно позбутися лотереї, системи ловити і відпускати і, нарешті, перейти до системи імміграції на основі якості! Нам потрібні хороші люди, які приїжджають в нашу країну”, — написав Трамп.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить втручання іноземних держав у вибори в США.

Як повідомляв УНН, на Алеї слави в Голівуді зруйнували зірку президента США Дональда Трампа.