Трамп пригрозил приостановить работу правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит прекращения работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ. Об этом глава Белого дома написал в воскресенье в Twitter со ссылкой на ТАСС передает УНН.
"Я буду готов "закрыть" правительство, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, включая и Стену! Необходимо избавиться от лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, которые приезжают в нашу страну", - написал Трамп.
Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит вмешательства иностранных государств в выборы в США.
Как сообщал УНН, на Аллее славы в Голливуде разрушили звезду президента США Дональда Трампа.