Трамп пообіцяв ввести в США шкільні молитви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести обов'язкову молитву в державних школах. Про це він заявив під час виступу в будівлі церкви, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
"Ми захищаємо саму релігію, вона знаходиться в облозі... Суспільство без релігії не може процвітати", - сказав він.
Під час виступі Трамп висміяв кандидата на пост президента від Демократичної партії Піта Буттіджіча за те, що у нього невимовне прізвище, а також повідомив, що демократи ведуть війну проти релігії і віруючих, пише видання.
Присутні бурхливо відреагували на обіцянку президента привнести релігію в школи.
"Дуже скоро я вживу заходів, щоб гарантувати школярам і вчителям Першу поправку (до Конституції) і право молитися в наших школах", - сказав Трамп.
Як зазначає видання, на виборах 2016 року за Трампа проголосували більше 80% білих християн-євангелістів. Однак в євангельської підтримки Трампа утворилася тріщина в минулому місяці, коли журнал "Християнство сьогодні" надрукував редакційну статтю, в якій говорилося про "надзвичайно аморальний характер" Трампа.
Варто відзначити, президентські вибори в США 2020 року заплановані на 3 листопада 2020 року. На них може бути обраний 46-й Президент США.
Як повідомлялося раніше в УНН, в кінці листопада бізнесмен Майкл Блумберг оголосив, що висувається в кандидати на виборах президента в 2020 році від Демократичної партії.