Трамп після зустрічі із Путіним заявив, що ворожнеча закінчилась - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Чотири години тому ворожнеча закінчилась, заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції після зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним. Слова Трампа у своєму Twitter наводить російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Трамп: Чотири години тому ворожнеча закінчилася", - написав Смірнов.
Також президент США Дональд Трамп вважає свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі віч-на-віч "дуже гарним початком".
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ця зустріч (із Трампом) - перший крок до оздоровлення відносин Росії і США.
Додамо, переговори Путіна з Трампом віч-на-віч тривали понад дві години, потім лідери провели зустріч у розширеному складі в присутності в тому числі очільника МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майкла Помпео.