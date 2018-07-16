Трамп после встречи с Путиным заявил, что вражда закончилась - журналист

"Трамп: Четыре часа назад вражда закончилась", - написал Смирнов.

Также президент США Дональд Трамп считает свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки лицом к лицу "очень хорошим началом".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эта встреча (с Трампом) - первый шаг к оздоровлению отношений России и США.

Добавим, переговоры Путина с Трампом лицом к лицу продолжались более 2 часов, потом лидеры провели встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.