Трамп после встречи с Путиным заявил, что вражда закончилась - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Четыре часа назад вражда закончилась, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Слова Трампа в своем Twitter приводит российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Трамп: Четыре часа назад вражда закончилась", - написал Смирнов.
Также президент США Дональд Трамп считает свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки лицом к лицу "очень хорошим началом".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эта встреча (с Трампом) - первый шаг к оздоровлению отношений России и США.
Добавим, переговоры Путина с Трампом лицом к лицу продолжались более 2 часов, потом лидеры провели встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.