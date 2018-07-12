Трамп підтвердив, що буде розмовляти з Путіним про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що на саміті у понеділок, 16 липня, у Гельсінкі, буде обговорювати з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Україні. Про це він повідомив на прес-конференції у Брюсселі під час саміту НАТО, передає УНН.
"Ми поговоримо про різні речі ми поговоримо про Україну. Це цікаво, що він мені скаже", - сказав він, коментуючи питання про майбутню зустріч з президентом Росії.
Як повідомляв УНН, посол США у Москві Джон Хантсман повідомив нові подробиці зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня у Гельсінкі.
Заступнк Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що в ході майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підніматися тема "бранців Кремля".
Нагадаємо, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися добитися компромісу щодо Сирії і витіснення іранської армії з регіону.