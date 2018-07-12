Трамп подтвердил, что будет разговаривать с Путиным об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на саммите в понедельник, 16 июня, в Хельсинки, будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе во время саммита НАТО, передает УНН.
"Мы поговорим о разных вещах мы поговорим об Украине. Это интересно, что он мне скажет", - сказал он, комментируя вопрос о предстоящей встрече с президентом России.
Как сообщал УНН, посол США в Москве Джон Хантсман сообщил новые подробности встречи американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля во Хельсинки.
Заступнк Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".
Напомним, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.