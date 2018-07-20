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Трамп підтвердив підготовку другої зустрічі з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Роботу над організацією другого саміту презиентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна вже розпочато. Про це заявив американський лідер, відповідаючи на питання в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає УНН.

"Я б сказав, що вона вже в роботі", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про планування та підготовку до другої зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп доручив своєму помічникові із національної безпеки Джону Болтону направити запрошення російському лідеру Володимиру Путіну відвідати восени Вашингтон.

Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що “з нетерпінням чекає” на другу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб почати вирішувати питання, які вже обговорювались, зокрема питання України.

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