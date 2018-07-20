Трамп підтвердив підготовку другої зустрічі з Путіним

"Я б сказав, що вона вже в роботі", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про планування та підготовку до другої зустрічі з Путіним.



Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп доручив своєму помічникові із національної безпеки Джону Болтону направити запрошення російському лідеру Володимиру Путіну відвідати восени Вашингтон.



Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що “з нетерпінням чекає” на другу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб почати вирішувати питання, які вже обговорювались, зокрема питання України.



