Трамп подтвердил подготовку второй встречи с Путиным

"Я бы сказал, что она уже в работе", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о планировании и подготовке ко второй встрече с Путиным.



Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить осенью Вашингтон.



Как сообщал УНН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" на вторую встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать решать вопросы, которые уже обсуждались, в частности вопрос Украины.



