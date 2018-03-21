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Трамп “оскаженів” через витік інформації щодо поради не вітати Путіна — ЗМІ

Трамп “оскаженів” через витік інформації щодо поради не вітати Путіна — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп “оскаженів” через витік інформації про те, що його помічники не радили йому вітати президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело, передає УНН.

Трамп кипів від люті, запитуючи своїх радників і помічників, хто міг “злити” інформацію в пресу, у вівторок ввечері, повідомило джерело, зазначивши, що тільки невелика група співробітників має доступ до цих матеріалів і знає, які вказівки надходили щодо виклику Путіна.

Відповідно до інформації джерела, цей інцидент лише підтверджує впевненість Президента, що в його адміністрації, особливо в сфері національної безпеки, є “кріт”, який активно під нього “копає”.

Проте пошуками “крота” у вівторок займався не лише Трамп. CNN стверджує, що оскаженів також і глава адміністрації Білого дому США Джон Келлі, який планує обговорити витік на сьогоднішньому брифінгу і вже доручив помічникам розібратися в ситуації.

Як повідомляв УНН, у четвер лідери Росії та США провели телефонну розмову.

У Кремлі заявили, що американський президент привітав Путіна з перемогою на виборах президента РФ.

Раніше Вашингтон повідомляв, що результати голосування в Росії не стали для Білого дому сюрпризом і Дональд Трамп не подзвонить привітати з перемогою російського лідера.

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