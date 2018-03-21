Трамп “оскаженів” через витік інформації щодо поради не вітати Путіна — ЗМІ

КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп “оскаженів” через витік інформації про те, що його помічники не радили йому вітати президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело, передає УНН.