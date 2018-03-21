Трамп пришел в "бешенство" из-за утечки информации о советах не приветствовать Путина - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп пришел в "бешенство" из-за утечки информации о том, что его помощники не советовали ему приветствовать президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, передает УНН.
Трамп кипел от ярости, спрашивая своих советников и помощников, кто мог “слить” информацию в прессу, во вторник вечером, сообщил источник, отметив, что только небольшая группа сотрудников имеет доступ к этим материалам и знает, какие указания поступали относительно Путина.
Согласно информации источника, этот инцидент лишь подтверждает уверенность Президента, что в его администрации, особенно в сфере национальной безопасности, есть “крот”, который активно под него “копает”.
Однако поисками “крота” во вторник занимался не только Трамп. CNN утверждает, что бешенство также пришел и глава администрации Белого дома США Джон Келли, который планирует обсудить утечку на сегодняшнем брифинге и уже поручил помощникам разобраться в ситуации.
Как сообщал УНН, в четверг лидеры России и США провели телефонный разговор.
В Кремле заявили, что американский президент поздравил Путина с победой на выборах президента РФ.
Ранее Вашингтон сообщал, что результаты голосования в России не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой российского лидера.