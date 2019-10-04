Трамп оголосив згоду на безвіз із Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні Президент США Дональд Трамп оголосив згоду на вступ Польщі до Програми відмови від віз. Про це передає УНН із посиланням на сайт Білого дому.
“Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив, що Державний департамент офіційно висунув Польщу для вступу до Програми відмови від віз. Це важливий крок у продовженні нарощування економічних, безпекових, культурних та людських зв’язків між нашими двома країнами”, — йдеться в повідомленні.
Міністерство внутрішньої безпеки США якнайшвидше вживе необхідних заходів для оцінки вступу Польщі до програми.
“Якщо Польща буде визначена як країна, що займається програмою безвізового режиму, її громадянам буде надано дозвіл на безвізові поїздки до США для бізнесу та туризму. Двосторонні відносини між Сполученими Штатами та Польщею ніколи не були міцними, і це послужило б неабияким досягненням для обох країн”, — йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер сподівається на введення безвізового режиму для поляків до кінця року.