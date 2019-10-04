Трамп объявил согласие на безвиз с Польшей

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что Государственный департамент официально выдвинул Польшу для вступления в Программу отказа от виз. Это важный шаг в продолжении наращивания экономических, безопасности, культурных и человеческих связей между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Министерство внутренней безопасности США скорее примет необходимые меры для оценки вступления Польши в программы.

"Если Польша будет определена как страна, которая занимается программой безвизового режима, ее гражданам будет предоставлено разрешение на безвизовые поездки в США для бизнеса и туризма. Двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Польшей никогда не были крепкими, и это послужило бы большим достижением для обеих стран", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что посол США в Польше Джорджетт Мосбахер надеется на введение безвизового режима для поляков до конца года.