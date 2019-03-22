Полякам анонсували введення безвізу з США до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер сподівається на введення безвізового режиму для поляків до кінця року. Про це вона заявила в інтерв'ю польському виданню Polsat News, передає УНН.
"Я маю намір втілити введення безвізової програми для поляків до від'їзду з країни. Сподіваюся, що це станеться в цьому році", - заявила Мосбахер.
За словами посла, чим більше поляків скористаються можливістю отримати візу і відвідати США, тим більш реальним стане отримання безвізу. Це може статися при зниженні рівня відмови в отриманні віз. Як повідомила посол, необхідно скоротити кордон відмов, зменшивши показник всього на 3%.
Нагадаємо, Польща за рік видала українцям майже 850 тис. віз.
Як повідомляв УНН, два мільйони українців скористалися безвізом з ЄС.