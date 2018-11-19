Трамп не збирається особисто давати свідчення у "російській справі"

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив, що він, "ймовірно", не зустрічатиметься зі спецпрокурором Робертом Мюллером, щоб відповісти на запитання щодо зв'язків передвиборного штабу Трампа з Росією, давши зрозуміти, що його письмові відповіді на запитання спецпрокурора будуть його останньою реакцією. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Трамп у телеінтерв'ю у неділю заявив, що днями він дав "дуже-дуже повні відповіді на запитання, які йому не слід було ставити".

"Напевно, це все", - сказав він.

Трамп заявив, що його адвокати завершують підготовку відповідей приблизно на 25 запитань Мюллера.

"Вони пишуть те, що я їм кажу. У цьому не було нічого такого", - сказав Трамп.

Очікується, що юристи Трампа передадуть письмові відповіді найближчими днями, хоча адвокат президента Руді Джуліані заявив минулого тижня, що деякі питання створили "більше проблем для нас в юридичному плані, ніж інші".

За його словами, деякі запитання були "непотрібними", деякі були "можливими пастками", а деякі вони "можуть вважати такими, що не стосуються справи".

Запитання стосувалися подій, що передували загальнонаціональним виборам у листопаді 2016 року, а не періоду між обранням і інавгурацією Трампа. Вони також не стосувалися періоду президентства Трампа, враховуючи, що Мюллер також розслідує можливе перешкоджання правосуддю з боку Трампа, що імовірно відобразилося у спробах зірвати розслудвання, пише видання.

В інтерв'ю Трамп знову виступив з нападками на розслідування, яким керує Мюллер, яке триває півтора року.

"Це шахрайство. Ніякої змови не було", - сказав він.

Американські спецслужби раніше прийшли до висновку, що Росія втрутилася у президентські вибори 2016 року, щоб схилити їхній результат на користь Трампа. Москва заперечує звинувачення, а Трамп каже, що ніякої змови з Росією не було і що він не намагався заважати розслідуванню.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер і його команда перебувають у процесі складання остаточного звіту після майже 18-місячного розслідування втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах в 2016 році.

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