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Трамп не собирается лично давать показания по "российскому делу"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил, что он, "вероятно", не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером, чтобы ответить на вопросы относительно связей предвыборного штаба Трампа с Россией, дав понять, что его письменные ответы на вопросы спецпрокурора будут его последней реакцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Трамп в телеинтервью в воскресенье заявил, что на днях он дал "очень-очень полные ответы на вопросы, которые ему не следовало задавать".

"Наверное, это все", – сказал он.

Трамп заявил, что его адвокаты завершают подготовку ответов приблизительно на 25 вопросов Мюллера.

"Они пишут то, что я им говорю. В этом не было ничего такого", - сказал Трамп.

Ожидается, что юристы Трампа передадут письменные ответы в ближайшие дни, хотя адвокат президента Руди Джулиани заявил на прошлой неделе, что некоторые вопросы создали "больше проблем для нас в юридическом плане, чем другие".

По его словам, некоторые вопросы были "ненужными", некоторые были "возможными ловушками", а некоторые они "могут счесть не относящимися к делу".

Вопросы касались событий, предшествовавших общенациональным выборам в ноябре 2016 года, а не периоду между избранием и инаугурацией Трампа. Они также не затрагивали период президентства Трампа, учитывая, что Мюллер также расследует возможное воспрепятствование правосудию со стороны Трампа, предположительно выразившееся в попытках сорвать разбирательство, пишет издание.

В интервью Трамп вновь выступил с нападками на расследование, которым руководит Мюллер, продолжающееся полтора года.

"Это мошенничество. Никакого сговора не было", – сказал он.

Американские спецслужбы ранее пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их исход в пользу Трампа. Москва отрицает обвинения, а Трамп говорит, что никакого сговора с Россией не было и что он не пытался мешать расследованию.

Напомним, по данным американских СМИ, специальный прокурор США Роберт Мюллер и его команда находятся в процессе составления окончательного отчета после почти 18-месячного расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

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