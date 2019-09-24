Трамп не впевнений у необхідності оприлюднювати розмову з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп у понеділок знову заявив, що заперечує будь-який тиск на Україну для розслідування дій сина свого конкурента-демократа Джо Байдена, але поставив під сумнів публікацію стенограми телефонного дзвінка, який, за словами деяких демократів, є підставою для його імпічменту. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
Так, напередодні Трамп заявив журналістам у Нью-Йорку, що під час телефонного дзвінка в липні не чинив тиску на Президента України Володимира Зеленського, щоб той почав розслідування щодо Байдена і його сина в обмін на військову допомогу США.
"Ні, я цього не робив", - сказав Трамп.
Водночас, Трамп дав суперечливу відповідь на питання про те, чи дозволить він публікацію стенограми розмови з українським лідером.
"Я можу зробити це, тому що це був дуже цікавий дзвінок. Це був дуже хороший дзвінок. Я сподіваюся, що ви побачите це, і я сподіваюся, що ви побачите це скоро", - сказав він.
Водночас, він додав, що не впевнений в тому, що розмова двох лідерів варто оприлюднювати.
"Я не думаю, що це великий прецедент, щоб публікувати телефонні розмови із закордонними країнами, главами іноземних держав", - додав він.
Нагадаємо, раніше в понеділок Трамп заявив, що не погрожував українській владі скасувати військову допомогу, якщо вона не буде розслідувати справу проти сина його конкурента на виборах Джо Байдена.