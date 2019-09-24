Трамп не впевнений у необхідності оприлюднювати розмову з Зеленським

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп у понеділок знову заявив, що заперечує будь-який тиск на Україну для розслідування дій сина свого конкурента-демократа Джо Байдена, але поставив під сумнів публікацію стенограми телефонного дзвінка, який, за словами деяких демократів, є підставою для його імпічменту. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.