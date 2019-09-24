Трамп не уверен в необходимости обнародовать разговор с Зеленским

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь заявил, что отрицает какое-либо давление на Украину для расследования действий сына своего конкурента-демократа Джо Байдена, но поставил под сомнение публикацию стенограммы телефонного звонка, который, по словам некоторых демократов, является основанием для его импичмента. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.