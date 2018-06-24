Трамп назвав спільні з Південною Кореєю навчання дорогими "військовими іграми"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що півтора роки виступав проти проведення військових навчань з Південною Кореєю оскільки вони коштують “ціле багатство”, про це він розповів в інтерв’ю TBN, передає УНН.
“Ми відправляємо наші бомбардувальники з Гуаму (острів на заході Тихого океану, на якому розташована військова база США)... вони скидають бомби, потім повертаються на Гуам і летять вдруге. Це безумство. Ми витрачаємо десятки мільйонів, сотні мільйонів на ці військові ігри”, — сказав Трамп.
Він додав, що Південна Корея не платить США за проведення цих маневрів, підкресливши, що виступав проти них довгий час. Трамп заявив, що, по-перше, ці навчання дуже провокаційні.
“А по-друге, хто хоче витрачати стільки грошей?”, — резюмував президент США.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що денуклеаризація Корейського півострова вже починається.