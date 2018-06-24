Трамп назвал совместные с Южной Кореей обучения дорогими "военными играми"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что полтора года выступал против проведения военных учений с Южной Кореей поскольку они стоят “целое состояние”, об этом он рассказал в интервью TBN, передает УНН.
“Мы отправляем наши бомбардировщики с Гуама (остров на западе Тихого океана, на котором расположена военная база США)... они сбрасывают бомбы, затем возвращаются на Гуам и летят во второй раз. Это безумие. Мы тратим десятки миллионов, сотни миллионов на эти военные игры”, — сказал Трамп.
Он добавил, что Южная Корея не платит США за проведение этих маневров, подчеркнув, что выступал против них долгое время. Трамп заявил, что, во-первых, эти учения очень провокационные.
“А во-вторых, кто хочет тратить столько денег?”, — резюмировал президент США.
Как сообщал УНН, Трамп заявил, что денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается.