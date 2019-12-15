Трамп назвав результати опитування Fox News про імпічмент неточними
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає неточними опубліковані в неділю результати опитування телеканалу Fox News, згідно з якими більше 50% американців підтримують імпічмент глави Білого дому. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Опитування Fox News, як завжди, неточні, сильно схиляються на бік демократів. Це так смішно — те ж саме було в 2016 році. Вони все зробили неправильно”, — заявив він.
Згідно з результатами опитування, опублікованими на сайті телеканалу, 50% респондентів підтримують відсторонення Трампа від влади шляхом імпічменту. Ще 4% висловилися за імпічмент, але проти відставки. 41% опитаних виступає проти імпічменту.
Слід зазначити, що напередодні Трамп розкритикував Fox News за інтерв'ю з його супротивниками.
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Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив у п’ятницю дві статті звинувачення проти Трампа в рамках імпічменту. Представники Демократичної партії інкримінують нинішньому главі американської адміністрації зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Статті звинувачення тепер повинні бути розглянуті на наступному тижні палатою повного складу.
У разі затвердження Палатою представників обвинувального висновку, підготовленого за підсумками розслідування в юридичному комітеті, буде передано в Сенат Конгресу, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці (за підсумками листопадових проміжних виборів) займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.